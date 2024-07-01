МВД объявило в розыск организаторов белорусского формирования «Погоня»

МВД России объявило в розыск организаторов белорусского экстремистского формирования «Погоня» Вадима Прокопьева и Валерия Сахащика. Карточки на них появились в базе розыска ведомства. Весной 2022 года члены этой организации воевали в рядах Вооруженных сил Украины.

В Белоруссии против организаторов «Погони» возбудили уголовные дела еще в ноябре 2022 года. Согласно информации МВД республики, формирование занималось вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины. Для этой цели отбирались мужчины в возрасте от 20 до 45 лет с опытом военной службы. Вербовочный и финансовый центр организации, по данным ведомства, находился в Варшаве.

С марта 2022 года участники формирования воевали на стороне ВСУ в зоне проведения специальной военной операции России. Летом 2023 года формирование прекратило свое существование.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что ситуация на границе с Украиной остается непростой. Минобороны республики вывело к границе дополнительные расчеты систем противовоздушной обороны на фоне увеличения активности беспилотников ВСУ.