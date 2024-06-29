Обстановку на границе Белоруссии и Украины назвали непростой

Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко назвал непростой ситуацию на границе с Украиной. Его слова привели в пресс-службе Минобороны республики.

Явных провокаций не произошло благодаря здравому смыслу на всех уровне коммуникации, отметил Муравейко. По его словам, речь идет о политических достижениях и пограничном взаимодействии. Однако реальные вызовы четко просматриваются.

«Мы это видим, и мы держим рукy на пульсе», — заявил начальник Генштаба.

Он напомнил, что у Белоруссии 1084 километра государственной границы с Украиной.

Накануне белорусские пограничники обнаружили в районе границы с Украиной схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывчатых устройств.