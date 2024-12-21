В Петербурге возбудили дело о теракте против взорвавшей банкоматы пенсионерки

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пенсионерку, взорвавшую два банкомата в отделении «Сбера» в Красногвардейском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в оперативных службах.

«Полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт — прим. ред.). По подозрению по месту жительства задержана женщина 1956 года рождения», — рассказал он.

Агентство уточнило, что пока не получило официального подтверждения этой информации.

Петербурженку задержали в ее квартире на Большеохтинском проспекте, 15. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщило издание 78.ru.

Взрыв произошел в отделении банка на Среднеохтинском проспекте, 10, причем он был такой силы, что в помещении вылетели окна и двери.

По предварительной информации, пенсионерка действовала по указанию неизвестных, расследование продолжается.

Ранее петербургские каналы опубликовали видео и фотографии последствий взрыва в отделении Сбербанка.