«Мужик был». Сосед — о погибшем при взрыве генерале Москалике

Сосед погибшего в Балашихе генерала Москалика назвал его хорошим человеком

Stringer/news.ru
Фото: Stringer/news.ru/www.globallookpress.com

Один из соседей погибшего при взрыве машины в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика назвал его хорошим человеком. Он этом он рассказал РИА «Новости».

«Знал, мужик был, спокойный», — сказал мужчина.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался во дворе дома № 2 по улице Нестерова днем в пятницу, 25 апреля. Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в припаркованное авто. Центральный главк СК России возбудил уголовное дело.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что к организации взрыва причастны украинские спецслужбы. Она напомнила, что Москалик работал в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

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