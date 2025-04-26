Сосед погибшего в Балашихе генерала Москалика назвал его хорошим человеком

Один из соседей погибшего при взрыве машины в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика назвал его хорошим человеком. Он этом он рассказал РИА «Новости» .

«Знал, мужик был, спокойный», — сказал мужчина.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался во дворе дома № 2 по улице Нестерова днем в пятницу, 25 апреля. Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в припаркованное авто. Центральный главк СК России возбудил уголовное дело.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что к организации взрыва причастны украинские спецслужбы. Она напомнила, что Москалик работал в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.