Мужчину в Москве оштрафовали на 500 рублей за хулиганство у посольства Норвегии

В Москве мужчина разбил стеклянную дверь здания посольства Норвегии. Пресненский районный суд оштрафовал его за мелкое хулиганство на 500 рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Протокол об административном правонарушении составили в отношении Ильхома Шарипова. Он разбил стеклянную дверь посольства Норвегии и нецензурно выражался. Суд признал мужчину виновным по части первой статьи 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство» и назначил административный штраф на сумму 500 рублей.

С 29 мая россиянам ограничили въезд в Норвегию. В страну стали пускать только к близким родственникам, на работу или учебу. Туристам запретили приезжать даже по выданным до 2022 года визам. Гендиректор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов заявил, что в эту страну ездили ради рыбалки и красивых видов.