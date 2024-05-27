Мужчину с Чукотки заочно осудили за фейки об армии

СКР: жителя Чукотки приговорили к 7 годам колонии за фейки об армии

Объявленного в международный розыск жителя Анадыря приговорили к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии. Мужчина скрылся за границей, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Чукотке.

Житель Анадыря совершил преступление, находясь в другой стране. С декабря 2022 года по март 2023 года он публиковал на личной странице в соцсети посты, которые содержали недостоверную информацию об использовании Вооруженных сил России.

Возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК России «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России». Мужчине заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и объявили в международный розыск.

Анадырский городской суд признал его виновным. Жителя Чукотки приговорили к семи годам лишения свободы и четырем годам запрета администрировать сайты.

В Нижегородской области силовики задержали двух человек за подготовку диверсий на железной дороге. Их действиями руководили украинские спецслужбы.