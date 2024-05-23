Два нижегородца по заданию спецслужб Украины готовили диверсию на железной дороге

Двух жителей Нижегородской области задержали за подготовку диверсий на железной дороге. Кураторами злоумышленников были спецслужбы Украины, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, представители украинских спецслужб привлекли двух жителей области, чтобы те совершили диверсии на объектах инфраструктуры ж/д транспорта в регионе. За это им посулили денежное вознаграждение.

При подготовке к преступлению обвиняемые изучили объекты, где собирались устроить диверсии, а также подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства. Их изъяли во время обысков.

Один из задержанных пояснил, что вместе с другом искал работу и на него в Telegram вышел мужчина, который предложил за деньги устраивать поджоги и «кидать инструкции», как делать взрывчатые вещества для поездов и цистерн.

Против мужчин возбудили дело по статье о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Возможных соучастников задержанных устанавливают сотрудники УФСБ.