Мужчина выстрелил в лицо насильнику своей родственницы возле казанской тюрьмы

Родственник изнасилованной женщины несколько раз выстрелил в лицо заключенному, которого освободили из казанской ИК-2. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, мужчина мстил за надругательство над его родственницей. Он открыл огонь из травматического пистолета на выходе из тюрьмы. Стрелка задержали, а пострадавшего госпитализировали.

По информации канала, заключенного приговорили к тюремному сроку за изнасилование и преступление, связанное с наркотиками. Преступника перевели в Казань из Дагестана.

Ранее стрельба произошла Санкт-Петербурге. Охранник бара на Конюшенной улице выстрелил из газового пистолета в пьяного клиента. В отношении сотрудника заведения возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В МВД подтвердили, что конфликт произошел после того, как нетрезвый 39-летний петербуржец пытался вломиться в бар.