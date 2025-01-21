Мужчина в маске жестоко избил девушку на улице в Кирове

Мужчина в маске жестоко избил девушку в Кирове. Полиция начала проверку по этому факту, сообщил источник 360.ru.

Конфликт произошел в полночь на улице Анжелия Михеева. По улице шли мужчина и женщина, молодой человек держал в руке бутылку. Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, между ними завязался спор, мужчина поставил бутылку и ударил спутницу, та упала.

На этом молодой человек не остановился, он продолжил избивать девушку, пинал ее ногами и наносил удары руками. Потом схватил ее за волосы и еще раз ударил по лицу. Утихомирить агрессора смог его знакомый, в итоге нападавший поднял бутылку и удалился. Девушка осталась лежать на снегу, ей помогли жильцы дома.

Полиции удалось установить личность мужчины, по факту избиения начали проверка.

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