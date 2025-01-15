Продавщица в Кузбассе отлупила сковородкой вора, которую он попытался украсть

Кража из магазина в городе Топки Кемеровской области закончилась избиением вора продавщицей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Кемеровской области.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как женщина прижала к стене мужчину и била его сковородкой по голове. При этом сотрудница супермаркета громко обругала оппонента матом.

В полиции уточнили, что 14 января в торговой точке по Горной улице 63-летний местный житель попытался вынести из магазина предмет кухонной утвари и продукты. Продавец его догнала и несколько раз ударила выпавшей у неудачливого вора сковородой.

Против женщины составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Женщина на камеру извинилась за ответ агрессией на агрессию. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении административных дел по статьям «Мелкое хищение» и «Побои».

Ранее женщина-продавец избила пенсионерку в Татарстане. Она подумала, что пожилая покупательница хотела вынести пачку яиц.