Собиравшую деньги для ВСУ волонтершу из Белгорода обвинили в госизмене

Против девушки-волонтера, арестованной в Белгороде за оказание финансовой помощи ВСУ, возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости» .

Подсудимой 30 лет. По данным следствия, под видом сбора гумпомощи фигурантка уголовного дела помогала украинским военизированным структурам, а также размещала призывы о помощи ВСУ в социальной сети.

В 2024-м против нее возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, а также о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее ФСБ задержала сотрудника полиции из Сватовского муниципального округа ЛНР. По версии следствия, мужчина собирал данные о личном составе МВД, а также о местах дислокации подразделений ВС России и объектов коммуникации.