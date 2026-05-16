Мужчина открыл огонь по подросткам из окна дома в Люберцах

Житель Люберец выстрелил в группу подростков из окна многоэтажки. В результате пострадал 14-летний школьник, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, в ночь на 15 мая мужчина открыл огонь из пневматического ружья в сторону подростков из окна квартиры и попал в одного из них. Пострадавший получил ранение в спину, его госпитализировали.

«Проводился комплекс следственных действий, направленный на установления лица, совершившего преступления, а также всех обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в ведомстве.

Против стрелка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Нижнем Новгороде по подозрению в покушении на убийство задержали 36-летнего местного жителя. Мужчина выстрелил в голову одному из посетителей бара, с которым у него был конфликт. После этого он скрылся с места происшествия на иномарке.