В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство

В Нижнем Новгороде полиция задержала 36-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство посетителя бара. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Случай произошел вечером 3 мая в одном из заведений на проспекте Бусыгина. Между посетителями возник конфликт, в результате которого один из них выстрелил потерпевшему в голову. После этого мужчина скрылся с места происшествия вместе со своей спутницей на автомобиле BMW.

По факту произошедшего следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемого задержали на следующий день. Сотрудники ДПС остановили разыскиваемый BMW, за рулем которого находился ранее судимый житель Советского района. Суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу.

Расследование продолжается.