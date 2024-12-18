Мужчина несколько дней жил в комнате с телом убитого табуреткой собутыльника

Мужчина убил табуреткой собутыльника и несколько дней прожил с телом в одной комнате, где пил алкоголь и антисептики. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В рамках судебного заседания установили, что осужденный в период с 17 по 19 июля этого года в своей квартире толкнул собутыльника, а затем ударил его ногой по туловищу и нанес 15 ударов табуреткой по голове. Это произошло после того, как товарищ пытался украсть спиртное, когда хозяин квартиры отлучился.

Пострадавший скончался, а убийца продолжил выпивать в той же комнате, спал там и приглашал туда гостей. Именно они рассказали полиции о теле.

Злоумышленника приговорили к девяти годам колонии. У мужчины выявили психическое расстройство, онбудет лечиться у психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее за убийство сожительницы в Заводоуковском районе Тюменской области осудили мужчину.