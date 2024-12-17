Житель Тюменской области получил наказание за убийство сожительницы на фоне измены

Преступление произошло 5 июня. Мужчина распивал спиртные напитки вместе с сожительницей и знакомым. После он ушел спать, а когда вернулся, то застал их в интимной близости. В порыве гнева он ударил женщину по лицу и нанес два еле ощутимых удара, пытаясь привести ее в чувства. Когда мужчина вышел за помощью, вернувшись, обнаружил, что она уже не дышит. Женщина упала и ударилась головой об пол после серии ударов.

Заводоуковский районный суд приговорил обвиняемого к семи годам колонии строгого режима.