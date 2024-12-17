Житель Тюменской области получил наказание за убийство сожительницы на фоне измены

В Заводоуковском районе Тюменской области осудили мужчину за убийство сожительницы. Об этом сообщил Ura.ru официальный сайт судебной системы региона.
Преступление произошло 5 июня. Мужчина распивал спиртные напитки вместе с сожительницей и знакомым. После он ушел спать, а когда вернулся, то застал их в интимной близости. В порыве гнева он ударил женщину по лицу и нанес два еле ощутимых удара, пытаясь привести ее в чувства. Когда мужчина вышел за помощью, вернувшись, обнаружил, что она уже не дышит. Женщина упала и ударилась головой об пол после серии ударов.
Заводоуковский районный суд приговорил обвиняемого к семи годам колонии строгого режима.
Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар об экспорте
Водитель Кириллова выжил после взрыва
Ликсутов: «Технополис Москва» сохранил лидерство в рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ
Более 200 призеров спортивных мероприятий 2024 года наградили в Видном
В Госдуме приняли закон, позволяющий отменить запрет на «Талибан»
Захарова назвала авторов фейка о гибели Асада
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте