Выступления и представленные на них доказательства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова оказались достаточно чувствительными. Об этом в Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД страны по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Назвать прямо вероятных заказчиков убийства высокопоставленного российского офицера он не захотел, ограничившись выражением «для „кого-то“».

«То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для „кого-то“ слишком болезненным и угрожающим», — написал Мирошник.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб вместе со своим помощником при взрыве заминированного самоката около подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

Офицер неоднократно проводил крупные брифинги, в которых приводил доказательства использования украинскими боевиками химического оружия, которое они получали от стран Запада. Также в своих выступлениях Кириллов рассказывал об организованных американцами биологических лабораториях в соседней стране и опытах на пациентах психиатрических больниц, которые там проводили.