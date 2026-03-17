В Москве задержали сообщницу футболиста по делу о жестоком убийстве на Строгинском бульваре

Правоохранители в Москве задержали соучастницу футболиста, обвиняемого в убийстве женщины и ограблении ее квартиры на Строгинском бульваре. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

«Задержана соучастница преступления. Ею оказалась 22-летняя москвичка», — отметили следователи.

По поручению организаторов преступления подельница купила болгарку и принесла ее в квартиру, где произошло убийство. С помощью инструмента футболист вскрыл сейф в жилье, а деньги выкинул через окно. Соучастница подобрала их и передала другим сообщникам.

Фигурантке предъявили обвинение по статье о разбое. Расследование дела продолжается.

Накануне суд отправил под стражу 20-летнего Даниила Секача по обвинению в убийстве женщины. Фигурант просил не отправлять его в СИЗО и назначить домашний арест. Обвиняемый с детства занимался футболом и играл в молодежной сборной.