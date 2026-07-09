Москвичка передала мошенникам деньги в коробке из-под конфет

Мошенники обманули жительницу Москвы, убедив ее передать им деньги в коробке из-под конфет с подписью «Подарок от бабули». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Аферист позвонил женщине и представился сотрудником Социального фонда. Он рассказал о якобы положенном москвичке перерасчете пенсионных выплат, после чего ей под видом сотрудника Росфинмониторинга позвонил другой злоумышленник.

Подельник убедил горожанку снять все деньги со счетов и передать их курьеру. Также с женщиной связался третий мошенник, который представился сотрудником ФСБ и показал удостоверение.

В результате москвичка упаковала деньги в коробку конфет, оставила на ней надпись «Подарок от бабули» и передала их курьеру.

Ранее в Екатеринбурге мошенники обманом заставили 13-летнюю девочку помочь в ограблении ее семьи. Под угрозами они заставили подростка сфотографировать все комнаты в доме и отправить снимки. Когда семья отправилась кататься на велосипедах, школьниуа отдала преступникам ключи.