Мошенники убедили школьницу помочь в ограблении ее семьи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге семья пострадала от действий мошенников, которые обманули их 13-летнюю дочь. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, аферисты позвонили девочке и представились работниками службы доставки, попросив код из СМС для получения посылки. Затем подключился лжесотрудник ФСБ, который заявил, что к счетам ее отца получили доступ злоумышленники. Чтобы «решить проблему», школьницу заставили выйти на видеосвязь.

Целую неделю злоумышленники обрабатывали подростка, запретив ей рассказывать кому-либо о происходящем. Под их влиянием девочка сделала фотографии всех комнат в доме и отправила кадры аферистам. В один из дней, когда вся семья отправилась на велосипедную прогулку, девочка передала мошенникам ключи. Те вскрыли сейф болгаркой и вынесли ценные вещи.