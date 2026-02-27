Москвича приговорили к колонии за призывы к терроризму в суде

Москвич получил 6 лет колонии за призывы к терроризму в зале суда

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы Александра С. к шести годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Московскому региону.

В 2022 году фигуранта задержали за призывы к террористической деятельности в телеграм-канале. В ноябре 2023-го его приговорили к восьми годам колонии. Во время оглашения приговора подсудимый продолжил высказывать призывы к террористической деятельности против представителей государственной власти.

По этому факту против него завели еще одно уголовное дело. С учетом ранее вынесенного приговора суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с ограничением права администрирования сайтов на два года.

Ранее инспектора московского аэропорта арестовали за финансирование терроризма. Суд на время расследования отправил его в СИЗО.