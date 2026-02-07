Инспектора московского аэропорта арестовали за финансирование терроризма

Суд отправил под стражу сотрудника одного из столичных аэропортов по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В финансировании терроризма обвинили инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности.

Мужчина признался в преступлении и согласился сотрудничать со следствием. Сторона защиты попросила изменить меру пресечения на домашний арест, но суд оставил в силе прежнее решение. Сотрудника аэропорта отправили в СИЗО в декабре прошлого года.

Ранее уголовное дело по статье о финансировании терроризма возбудили против 37-летнего жителя Благовещенска. Он перевел 700 рублей знакомому, который поддерживал праворадикальные нацистские идеи.