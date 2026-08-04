Москвич получил 9 лет колонии за финансирование терроризма в Хакасии

В Хакасии сотрудники УФСБ России по Республике Хакасия вместе с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность москвича, причастного к финансированию терроризма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

Следователи установили, что мужчина, придерживаясь взглядов одной из запрещенных в России террористических группировок, переводил деньги ее участнику — уроженцу Саяногорска 2008 года рождения. Средства нужны были для материального обеспечения деятельности организации.

«Следственным отделением республиканского УФСБ в отношении фигуранта расследовано уголовное дело по части 1.1. статьи 205.1 УК России ("Финансирование терроризма")», — заявили в ведомстве.

В итоге 2-й Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшихся — в колонии строгого режима.