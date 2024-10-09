Москвич получил 12 лет колонии за сотрудничество с террористической организацией

Суд отправил москвича в колонию за участие в террористической организации

Жителя Москвы Евгения Мищенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2023 года Мищенко вступил в ряды украинского военизированного объединения «Легион Свобода России»*, признанного террористической организацией на территории Российской Федерации.

После этого Мищенко отправлял участникам указанной террористической организации фото и видеоматериалы стратегических объектов, а также предлагал им пользоваться принадлежащими ему земельными участками в Смоленской и Московской областях.

С учетом позиции прокурора первые три года Мищенко будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее ФСБ задержала уроженца Новгородской области, который планировал сбежать на Украину через Брянскую область и вступить в ряды ВСУ.

* Признаны террористическими и запрещены в России.