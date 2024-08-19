Жителя Новгородской области задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

В Новгородской области задержали местного жителя, который планировал через Брянскую область перебраться на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. Об этом в ФСБ России сообщили РИА «Новости» .

Мужчина не смог покинуть даже пределы своего региона. В ведомстве рассказали, что гражданин России установил контакт в мессенджере с представителями организаций «Легион „Свобода России“* и „Русский добровольческий корпус“*, чтобы вступить в одну из них.

Его задержали при попытке выехать в Брянскую область, откуда он планировал перейти на сторону противника, сообщил официальный представитель УФСБ Василий Дроганов.

В отношении россиянина возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к участию в деятельности террористической организации» и «Приготовление к государственной измене».

Ранее украинца с российским паспортом приговорили к 15 годам колонии строгого режима за работу на спецслужбу Украины. Он фотографировал различные объекты на территории России и отправлял фото противнику.

* Признаны террористическими и запрещены в России