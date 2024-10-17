Насмехавшуюся над ребенком бойца СВО педиатра Буянову задержали на границе

Врача-педиатра из Москвы Надежду Буянову, которую ранее обвинили в распространении фейков о российской армии, задержали вблизи российской границы с большой суммой денег. Об этом стало известно из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости» .

Выяснилось, что Буянова ранее нарушила избранную меру пресечения и скрылась от правоохранителей. Ее объявили в розыск.

«Она была выявлена в местности, значительно удаленной от установленного судом места применения ранее избранной меры пресечения, в непосредственной близости от границы Российской Федерации с иностранным государством, на территории которого проживают ее родственники», — сказано в документах.

Дело против 67-летнего врача возбудили еще в феврале 2024 года. Женщина некорректно высказалась в сторону участника специальной военной операции. По версии следствия, Буянова на приеме насмехалась над семилетним ребенком, отец которого скончался в зоне СВО. После возбуждения уголовного дела педиатра уволили. Она подала иск в суд о восстановлении на работе и компенсации зарплаты. Более 150 медиков выступили в ее поддержку и потребовали освободить врача из-под ареста.