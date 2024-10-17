Московский суд арестовал подозреваемого в подрыве машины партнера по бизнесу

Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу фигуранта уголовного дела о покушении на предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, подозреваемый установил взрывчатку на капот автомобиля своего партнера по бизнесу. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик.

Автомобиль генерального директора и соучредителя компании «Шейкер групп» Виктора Мишачева взорвался 15 октября на Профсоюзной улице. Подозреваемого в покушении на предпринимателя задержали, в ходе обысков у него нашли арсенал оружия. Фигурант уголовного дела основал вместе с пострадавшим бизнесменом 12 компаний: кафе, бары и фирмы, организующие мероприятия. Две из них ликвидировали, но еще 10 продолжили работать.