Московский суд арестовал экс-директора концерна «Калашников»

Суд в Москве арестовал по делу о хищениях экс-директора «Калашникова» Гращенкову

Бывшего директора концерна «Калашников» по логистике и закупкам Ксению Гращенкову арестовали по подозрению в хищениях при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщил ТАСС .

Уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа» завели еще в ноябре 2025 года. В феврале 2026-го подозреваемой продлили меру пресечения, она находится в СИЗО.

По информации источника, высокопоставленного менеджера подозревают в многомиллионном мошенничестве. Расследование против Гращенковой продолжается.

Ранее еще одно уголовное дело завели против владельцев подшипникового завода в Ростове-на-Дону. Правоохранители установили, что фигуранты переоформили оборонные контракты, но по завышенным ценам.

В октябре 2025 года бывшему директору Авиаприборного завода Сослану Урумову дали шесть лет за хищения на оборонзаказе.