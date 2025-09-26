Петербургский курьер спас деньги пенсионера от мошенников

Петербургский курьер, выполняя заказ, обнаружил в сумке деньги и принял решение доставить ее в отделение полиции вместо адресата. Об этом сообщила « Мойка78 » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, к правоохранителям обратился 88-летний житель дома на улице Дыбенко. Он заявил о звонке неизвестных, которые представились сотрудниками полиции и убедили его передать сбережения курьеру вместе с сумкой одежды. Сумма составила 248 тысяч рублей.

Спустя несколько минут в полицию поступило заявление от 34-летнего доставщика. Он передал сумку в отдел полиции. По словам мужчины, он получил заказ на доставку с адреса потерпевшего, но на улице Плуталова никто не вышел на связь. Тогда он решил проверить содержимое сумки и обнаружил деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.