Московская студентка отдала аферистам более 7 млн рублей, пытаясь сдать сессию

Студентка столичного вуза стала жертвой мошенников. Им удалось отнять у нее деньги и украшения общей стоимостью около 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Звонок из «деканата»

По данным телеканала, девушке позвонил «сотрудник деканата», который объяснил, что якобы для сдачи сессии ей нужно зарегистрироваться на сайте. Причем аферист убедил студентку включить демонстрацию экрана, чтобы контролировать правильность вводимых данных. После этого на телефон девушки пришло SMS от «Госуслуг», а мошенник повесил трубку.

Неизвестное приложение

Через некоторое время со студенткой связались еще несколько злоумышленников, которые представлялись следователем, сотрудниками «Госуслуг» и представителями Росфинмониторинга. Они убедили пострадавшую в том, что ее счета заблокировали. После нескольких сеансов убеждения девушка под давлением преступников скачала неизвестное приложение и рассказала обо всем, что есть в квартире.

В конечном итоге девушка отдала злоумышленникам более 24 тысяч долларов (примерно 2,4 миллиона рублей), 27,5 тысячи евро (около 2,9 миллиона рублей), двое мужских часов общей стоимостью 1,5 млн рублей, несколько десятков женских украшений и коллекционные монеты.

Ранее россиянам раскрыли некоторые схемы мошенничества перед новогодними праздниками. Также специалисты предупредили о возможном росте числа случаев мошенничества на 20–30% по причине ажиотажа и невнимательности людей.