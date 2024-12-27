RT: рост случаев мошенничества в праздники может составить 30%

Во время новогодних праздников число случаев мошенничества может вырасти на 20–30%. Причина — ажиотаж и невнимательность людей, рассказал RT заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков.

Он прогнозирует, что в декабре может произойти около 60 тысяч преступлений, однако реальные цифры могут оказаться намного выше.

Одним из популярных методов обмана является рассылка перед Новым годом ссылок на поддельные сайты известных брендов. Пользователей заманивают обещаниями скидок или бонусов, а затем просят ввести логины, пароли и банковские данные.

Еще одним распространенным сценарием являются фальшивые сообщения от служб доставки. Мошенники требуют оплаты якобы недостающей суммы или таможенного сбора.

Также преступники часто организуют фиктивные благотворительные акции, используя поддельные счета. Еще один способ — проведение розыгрышей, где для участия необходимо предоставить личные данные или реквизиты банковской карты.