Школьник из Краснодарского края угрожал совершить массовое убийство

Школьник из станицы Выселки Краснодарского края угрожал убить 11 учеников и взорвать учебное заведение. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Вечером 17 января учителю школы № 2 прислали видеозапись, где неизвестный на темном фоне угрожал нападением на школу и взрывом.

«Детей, которые меня напрягают, просто расстрелять. Там максимум будет человек 11 мертвых. Всех остальных — учителей, детей — вывести, и взорвать ее. [Убить] всех, кто меня напрягает, и всех вывести. Я буду резать их, как свинью», — сказал он.

Педагог сообщил о видеоролике в полицию, в которой быстро вычислили предполагаемого агрессора. Им оказался ученик девятого класса, с 15-летним подростком работают следователи.

Ранее семиклассник заявил о минировании торгового центра «Метрополис» в Москве, чтобы защитить свою мать. Звонок в полицию он объяснил угрозами неизвестного слить персональные данные женщины в Сеть.