«Мошенница обычная». Гадалка из Татарстана жестоко обманула женщину, искавшую сына

В розыск молодого человека объявили в июне. Кроме полиции, в поисках участвовали и активисты движения «Лиза Алерт». Мать юноши обратилась за помощью к гадалке. Та взяла деньги и сообщила, что пропавший погиб. Однако спустя время он сам позвонил родителям и сообщил, что находится в Санкт-Петербурге.

«Мошенница обычная», — заявил собеседник 360.ru.

Сейчас молодой человек находится в больнице и лечится от травм, но его жизни ничего не угрожает. При этом подавать на гадалку в суд, как сообщил источник, родители юноши не планируют.

«Зачем ворошить? Ошиблась и ошиблась. <…> Бог накажет», — заявил он.

Ранее стало известно, как житель Нижегородской области, надеясь вернуть бывшую супругу, перевел гадалке больше 700 тысяч рублей.