Житель Нижегородской области перевел гадалке 714 тысяч рублей, желая вернуть супругу

Житель Арзамаса Нижегородской области стал жертвой мошенницы. Он перевел гадалке 714 тысяч рублей, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, мужчина обратился за помощью к экстрасенсу, желая вернуть бывшую супругу. Гадалка якобы провела обряд и после получения денег перестала выходить на связь.

Отмечается, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.