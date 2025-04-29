Мошенники запустили праздничные схемы обмана ко дню Победы

Злоумышленники начали эксплуатировать тему 80-летия Победы для обмана граждан. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Фальшивые выплаты

Специалисты отметили, что президентский указ о дополнительных выплатах ветеранам стал для мошенников «золотой жилой». Они маскировали атаки под официальные уведомления, используя эмоциональную связь людей с праздником.

Мошенники звонили ветеранам и их родственникам от имени сотрудников Социального фонда, Министерства труда и социальной защиты России или органов соцзащиты, предлагая «подтвердить личность» для получения выплаты к 80-летию Победы. Для этого требовалось назвать код из смс или реквизиты карты. В других случаях предлагали «получить медаль» ко Дню Победы, переходя по фишинговой ссылке, или «оплатить доставку подарочного набора», переводя средства на «резервный счет».

Подозрительные приглашения

Также правоохранители фиксировали поддельные приглашения для ветеранов и пенсионеров.

«Вы приглашены на торжественное мероприятие в [город], приуроченное к 80-й годовщине Дня Победы. Для бронирования места перейдите по ссылке и введите код из смс», — говорилось в поддельных сообщениях.

Эксперты добавили, что ссылки вели на фальшивые сайты государственных органов для сбора персональных данных.

В «Мошеловке» сообщили, что аферисты также представлялись участниками поисковых отрядов и предлагали уточнить информацию о погибших родственниках, направляя на поддельные архивные сайты.

Специалисты напомнили, что все выплаты ветеранам осуществлялись автоматически на карту «Мир», без необходимости подтверждения или заполнения форм. Актуальную информацию можно проверить в личном кабинете на «Госуслугах» или по телефону горячей линии Социального фонда России.

Ранее в Москве пенсионер перевел мошенникам более 10 миллионов рублей, думая, что таким образом спасает свои сбережения.