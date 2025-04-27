Мошенники выманили у московского пенсионера больше 10 миллионов

В Москве пенсионер перевел мошенникам 10,3 миллиона рублей, думая, что таким образом спасает свои сбережения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленники связались с 79-летним мужчиной по телефону под предлогом замены домофона на входной двери подъезда. Они заявили москвичу, что он должен якобы сообщить код из смс, чтобы встать на учет для бесплатной замены трубки в от входного аппарата в квартире.

Пострадавший ничего не заподозрил и сказал аферистам цифры. Сразу после этого ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками финансовой организации.

Они заверили пенсионера, что в предыдущей беседе с ним говорили мошенники и теперь его сбережения на счетах в банке оказались в опасности.

Лжебанкиры убедили свою жертву снять со счетов все накопления и внести их через банкоматы на указанные ему по телефону счета. Москвич совершил как минимум восемь транзакций прежде чем понял, что попался на удочку аферистов.

Ранее россиян предупредили о трех самых популярных мошеннических схемах. Одной из них стала маскировка под сотрудников государственных структур.