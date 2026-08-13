Мошенники вернулись к «пасхальной» схеме обмана россиян

Кибермошенники перед Медовым Спасом 14 августа начали распространять в интернете фишинговые открытки. Они могут заразить мобильное устройство вирусом. Об этом РИА «Новости» сообщили специалисты проекта Народного фронта «Мышеловка».

Вредоносные файлы и праздничные открытки к Медовому Спасу рассылают в мессенджерах и соцсетях. Для того, чтобы их запустили, мошенники используют стандартные крючки в виде фраз «открыть открытку», «проверить заказ по номеру» или «скачать прайс».

Открывать вложения из сообщений от незнакомцев опасно. Специалисты «Мышеловки» предупредили, что они могут заразить устройство.

Аналогичную схему кибермошенники использовали в апреле перед Пасхой. Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков заявил, что под открытки маскируют фишинговые ссылки и вредоносные файлы.