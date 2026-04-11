Россиян предупредили о схемах мошенников перед Пасхой

В преддверии Пасхи активизировались мошенники, они создают фальшивые религиозные сайты со сбором средств и рассылают фишинговые открытки. Об этом РИА «Новости» сообщили в платформе «Мошеловка».

«Первая схема — вирусный контент и фишинговые открытки. Массовая рассылка в мессенджерах „интерактивных календарей“, „роликов с освящением“ и „пасхальных открыток“. Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под ссылки на „прямые эфиры с Благодатным огнем“ и „эксклюзивные трансляции из храма Христа Спасителя“», — отметили в сервисе.

Также в социальных сетях мошенники запускают «конкурсы» с призами за лучшее фото кулича. Для участия необходимо оплатить «организационный взнос за доставку приза» или проголосовать якобы через «Госуслуги» — на деле присылается фишинговая ссылка.

«Еще одна схема — лженастоятели или благотворительные сборы „на храм“. Рассылки или звонки от имени „отца настоятеля“ с просьбой пожертвовать деньги на доставку Благодатного огня или приобретение наборов для освящения», — добавили в «Мошеловке».

Ранее стало известно, что мошенники начали чаще использовать поддельные QR-коды.