IT-эксперт Зыков объяснил, что мошенники могут маскировать под открытки вредоносные файлы

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT , что мошенники могут маскировать вредоносные файлы и фишинговые ссылки под открытки ко Дню Победы.

Эксперт пояснил, что в преддверии 9 Мая используются схемы, при которых вместо изображений рассылаются APK-файлы или ссылки на поддельные сайты. Это делается для того, чтобы заразить устройство или украсть данные пользователей.

Среди примеров таких приемов — файлы с названиями «Открытка.jpg.apk» и «9maya.png.apk». Пользователь видит расширение jpg или png, но реальное расширение файла — .apk, то есть это Android-приложение, а не картинка.