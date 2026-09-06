Мошенники привлекли ИИ для обмана россиян на сайтах знакомств

Мошенники обманывают россиян через сайты знакомств, при этом они используют специальные боты для «обольщения» жертв. Об этом РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Молодежь — вовлечение происходит в основном через игровые чаты и сервисы для знакомств, причем общение на ресурсах для знакомств идет не с реальными преступниками, а с „ботами-ловеласами“ и „ботами-сердцеедками“», — сообщил Кузнецов.

Созданные при помощи искусственного интеллекта боты открывают аккаунты, отвечают на сообщения и даже сами инициируют его. В зависимости от алгоритма, боты могут «раскручивать» жертв на подарки или денежные переводы.

Эксперт отметил, что против разных категорий мошенники используют различные схемы. Кузнецов рекомендовал повышать уровень киберграмотности у россиян.

Мошенники начали воровать аккаунты в онлайн-играх под предлогом розыгрышей, подарков или выгодных обменов.