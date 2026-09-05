Мошенники стали воровать аккаунты в онлайн-играх под предлогом подарков

МВД предупредило о краже мошенниками аккаунтов в онлайн-играх

Аферисты похищают аккаунты или списывают внутриигровую валюту в онлайн-сообществах под предлогом розыгрышей, подарков или выгодных обменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий вопрос агентства.

«Жертву вынуждают перейти по ссылке, авторизоваться или сообщить логин с паролем», — предупредили правоохранители.

Они объяснили, что в результате аккаунт либо похищается, либо списывается внутриигровая валюта.

Ранее россиянам посоветовали не переходить по ссылкам и не открывать файлы, если их отправили без предварительной договоренности. Речь идет даже о сообщениях, отправленных со знакомых номеров.