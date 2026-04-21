Мошенники обобрали пенсионера из Москвы почти на 300 миллионов рублей

Пенсионер из Москвы и его сожительница за месяц отдали мошенникам более 298 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По ее данным, 76-летнему мужчине злоумышленники прислали ссылку. Когда он перешел по ней, то стал получать звонки с сообщениями якобы о взломе личного кабинета на «Госуслугах».

Не давая пенсионеру опомниться, мошенники стали требовать передать все сбережения на так называемый безопасный счет, угрожая последствиями. Под их влиянием мужчина месяц снимал деньги с карт в разных банках, покупал золотые монеты и слитки и передавал их курьерам.

Злоумышленников ищут. Прокуратура вновь предупредила, что требовать снять деньги и передать их курьеру могут только мошенники.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ярославской области пособников украинских кол-центров. За незаконное использование виртуальной телефонной станции им грозит до шести лет. Кроме того, задержанных проверят на государственную измену.