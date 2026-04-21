ФСБ задержала в Ярославской области пособников украинских кол-центров

ФСБ совместно с полицией задержала в Ярославской области участников сразу трех преступных групп, которые оказывали содействие мошенническим украинским кол-центрам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники занимались вымогательством средств у российских граждан для их дальнейшего использования в интересах ВСУ.

Во время обысков по месту проживания задержанных в Ярославле силовики изъяли четыре сим-бокса, больше двух тысяч сим-карт и прочее оборудование.

Следователи завели уголовные дела о незаконном использовании виртуальной телефонной станции. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы, а также дальнейшее обвинение в госизмене. Задержанных поместили под стражу.

Ранее стало известно, что в Крыму ФСБ также задержала связанных с украинскими кол-центрами мошенников.