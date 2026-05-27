Дачников предупредили о новой схеме мошенничества

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил о новой схеме мошенничества, нацеленной на владельцев дачных и загородных участков. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства, сообщило РИА «Новости» .

«Участилась рассылка фальшивых уведомлений владельцам дачных и загородных участков», — сказал Гаврилов.

В сообщении содержится ссылка для оплаты штрафа со скидкой. При переходе мошенники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Депутат напомнил, что настоящий административный штраф оформляют только постановлением, которое либо вручают лично, либо отправляют заказным письмом, либо направляют в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах». СМС, сообщения в мессенджерах или социальных сетях для этих целей не используют.

Также мошенники начали создавать фейковые туристические чаты, где предлагают экскурсии, а после получения предоплаты исчезают.