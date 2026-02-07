Момент взрыва неизвестного предмета в Люберцах попал на видео

Подросток поднял около мусорных баков в Люберцах похожий на петарду предмет, и тот взорвался у него в руках. Видеозапись с моментом взрыва опубликовала пресс-служба подмосковной прокуратуры.

На кадрах видно, что 16-летний парень стоит рядом с машинами и держит что-то в руках. Через некоторое время он отбросил предмет в сторону и убежал.

«Уважаемые родители! Напоминаем о важности контроля за детьми и необходимости поговорить с ними об опасности самостоятельного использования пиротехнических изделий», — отметили в ведомстве.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила 360.ru, что по факту взрыва возбудили уголовное дело.

«По предварительным данным, 7 февраля подросток нашел петарду, которую взял с собой. Впоследствии она взорвалась в его руках», — отметила она.

В результате школьник потерял фалангу большого пальца. Мать пострадавшего рассказала, что ЧП произошло, когда сын пошел выносить мусор.