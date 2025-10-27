Момент убийства учительницы в Бугуруслане попал на видео

Расправа над учительницей в Бугуруслане в Оренбургской области попала на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Женщина открывала дверь машины, когда злоумышленник подбежал сзади и стал душить. Как отметили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области, потом он посадил ее тело на заднее сидение, сел за руль и поехал за город. Однако завершить поездку не удалось – мужчина не справился с управлением и попал в аварию.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник переместил жертву на переднее сидение и попытался поджечь машину. В итоге его задержали.

Как сообщил источник 360.ru, у задержанного было помешательство. Он начал обвинять педагога в колдовстве, якобы из-за ее заговора погибла его мать. Ранее на него жаловались полицейским. Сейчас подозреваемого проверяют на наличие психологических отклонений.