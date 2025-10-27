Психбольной мужчина задушил учительницу под Оренбургом и посадил труп за руль авто

Мужчина задушил учительницу под Оренбургом и посадил ее труп за руль авто

Учительницу физкультуры жестоко убили в городе Бугуруслане Оренбургской области. Мужчина, который расправился с женщиной, после этого поместил ее тело за руль автомобиля, сообщил Telegram-канал «112» .

По словам источника журналистов, учительница собиралась сесть в свою машину, но внезапно на нее из кустов просился неадекват и принялся душить.

«По словам очевидцев, она кричала, но спустя время крики прекратились», — добавил собеседник «112».

После преступник попытался инсценировать ДТП: сам сел за руль автомобиля жертвы и уехал, но затем врезался в столб. Тело погибшей он поместил за руль автомобиля.

Злоумышленника оперативно задержали. Оказалось, что учительница была его соседкой.

Также установлено, что убийца состоит на психиатрическом учете, добавил источник Shot. По его словам, причиной могла стать личная неприязнь: мужчина ранее уже много раз ругался со своей будущей жертвой.