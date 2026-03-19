Молодого человека заподозрили в избиении 75-летнего петербуржца

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, подозреваемого в избиении 75-летнего горожанина. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
По версии следствия, фигурант напал на пенсионера в ходе конфликта. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
Личность подозреваемого была быстро установлена. Им оказался 21-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
