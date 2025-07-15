Многодетная мать из Дрожжина издевалась над детьми вместе с сожителем

Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело против жительницы Дрожжина, на протяжении года истязавшей трех своих детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе расследования дела против жителя поселка Дрожжино об истязании и покушении на убийство 11-летнего мальчика, а также против матери ребенка о неисполнении обязанностей по его воспитанию стали известны новые факты.

«Женщина на протяжении года истязала трех своих детей, систематически применяла физическое насилие с особой жестокостью. Таким образом, в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело», — отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следствие подало в суд ходатайство об изменении меры пресечения женщине с запрета определенной деятельности на заключение под стражу. Обвиняемую арестовали до 11 сентября.

Ранее стало известно, что житель Дрожжина бил битой 11-летнего пасынка, а также истязал троих несовершеннолетних детей сожительницы. Его отправили под стражу 10 сентября 2025 года.