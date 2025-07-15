Многодетная мать из Дрожжина издевалась над детьми вместе с сожителем
СК завел уголовное дело на жительницу Дрожжина за истязание трех детей
Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело против жительницы Дрожжина, на протяжении года истязавшей трех своих детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе расследования дела против жителя поселка Дрожжино об истязании и покушении на убийство 11-летнего мальчика, а также против матери ребенка о неисполнении обязанностей по его воспитанию стали известны новые факты.
«Женщина на протяжении года истязала трех своих детей, систематически применяла физическое насилие с особой жестокостью. Таким образом, в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело», — отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Следствие подало в суд ходатайство об изменении меры пресечения женщине с запрета определенной деятельности на заключение под стражу. Обвиняемую арестовали до 11 сентября.
Ранее стало известно, что житель Дрожжина бил битой 11-летнего пасынка, а также истязал троих несовершеннолетних детей сожительницы. Его отправили под стражу 10 сентября 2025 года.