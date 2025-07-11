Жителя Дрожжино арестовали за покушение на убийство 11-летнего пасынка

Жителя поселка Дрожжино в Московской области арестовали по подозрению в издевательстве и покушении на убийство 11-летнего пасынка. Мать ребенка задержали до выяснения обстоятельств. Об этом сообщило управление СК по Подмосковью.

По данным следствия, житель поселка Дрожжино Ленинского городского округа 7 июля несколько раз ударил бейсбольной битой своего 11-летнего пасынка, бил по голове и туловищу. Отчим также неоднократно истязал троих несовершеннолетних детей сожительницы.

«Видео жестокого избиения мальчика он заставил снимать другого ребенка, с целью устрашения несовершеннолетних при попытках воспользоваться денежными средствами, принадлежащими обвиняемому», — сообщили в СК.

Суд арестовал мужчину сроком до 10 сентября 2025 года.

«Мать мальчика задержана и допрошена в качестве подозреваемой в неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. В отношении женщины планируется избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий. Следователи и специалисты работают с детьми, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

. Суд установил для нее запрет на определенные действия до 11 сентября 2025 года:

выходить в период с 22:00 часов до 06:00 часов за пределы жилого помещения, в котором она проживает;

общаться с лицами, допрошенными в рамках уголовного дела в качестве свидетелей.

Городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом в отношении матери малолетних.