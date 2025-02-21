Минобороны подало в суд к рязанскому изобретателю способа «пеленгации целей»

Министерство обороны обратилось в суд из-за патента на способ пеленгации целей, которому Государственный рязанский приборный завод присвоил статус «секрет производства». Ответчиком иска по интеллектуальным правам стал инженер-конструктор, работающий на этом предприятии, сообщил РБК .

Сам инженер рассказал, что не знал об иске и не исключил, что Минобороны планирует оспорить право на обладание патентом.

Он объяснил, что изобретение не имеет отношения к области радиолокации. По его словам, инновационный метод пеленгации целей можно задействовать в радиолокационных системах, где есть антенна, у которой диаграмма направленности искажается от взаимодействия с лопастями винта вертолета.

Специалист добавил, что с получением патента соблюдал государственные интересы.

«Когда я получил патент на свое имя, то право на изобретение осталось в России, за рубежами нашей страны патент на это техническое решение уже никто не получит, потому что оно опубликовано», — подчеркнул он.

Ранее руководитель Роспатента Юрий Зубов обратил внимание на высокую интеллектуальную активность разработчиков в 2024 году. Чаще всего они подавали патенты на изобретения в области энергетики, IT и биотехнологий.